Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendiebin leistet Widerstand

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Weil eine Ladendiebin sich am Freitag, 26.07.2024, ausweisen sollte, geriet sie außer sich und leistete gegenüber Polizisten Widerstand.

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes eines Einkaufszentrums an der Bahnhofstraße riefen, gegen 19:25 Uhr, die Polizei zur Hilfe. Eine Frau, die in einem Schuhgeschäft mehrere Paar Schuhe gestohlen hatte, wollte sich nicht ausweisen.

Auch gegenüber den eingetroffenen Polizisten verweigerte die Diebin die Personalienfeststellung. Sie behauptete, dass die Beamten ihre zwei Rucksäcke nach Personalpapieren durchsuchen dürften, ihre Bauchtasche jedoch nicht. Schließlich griffen die Polizisten die Arme der 48-Jährigen aus Rheine, um die von ihr umklammerte Bauchtasche nach ihren Papieren durchsuchen zu können. Sie setzte sich zur Wehr, kratzte die Polizisten und spuckte einem Beamten ins Gesicht.

Daraufhin brachten die Beamten die Diebin zu Boden. Während die 48-Jährige versuchte, einem Polizisten in die Hand zu beißen, gelang es, sie zu fixieren. Auch am Boden liegend beruhigte sich die 48-Jährige nicht, so dass sie ins Polizeigewahrsam gebracht wurde. Während der Aufnahme spuckte sie wieder, diesmal in Richtung einer Polizistin. Ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell