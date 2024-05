POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 20. Kalenderwoche

Schweich (ots) - Zwischen Dienstag, 30. April, 20:30 Uhr, und Mittwoch, 1. Mai, 00:30 Uhr, besprühten unbekannte Täter eine Natursteintreppe in der Schweicher Schulstraße mit Rasierschaum. Durch Kontakt mit dem Schaum bleichten die Treppenstufen an den betroffenen Stellen aus. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die in diesem ...

mehr