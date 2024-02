Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Randalierer festgenommen

55-Jähriger wirft Mülltonne ins S-Bahngleis

München (ots)

Mittwochabend (31. Januar) nahmen Bundespolizisten einen 55-jährigen Togolesen am Münchner Hauptbahnhof fest, nachdem er eine Mülltonne aus der Verankerung gerissen und in den Gleisbereich geworfen hatte. Zuvor verhielt er sich in gleicher Manier an der U-Bahn Haltestelle. Gegen 17 Uhr meldete die Bahnsteigaufsicht der Bundespolizei den Mann, der eine Mülltonne am S-Bahnsteig aus der Verankerung riss und hinter eine ausfahrende S-Bahn ins Gleis geworfen hatte. Eine Streife konnte den Aggressiven am Mittelbahnsteig antreffen und vorläufig festnehmen. Die durch den Wurf zerbeulte Mülltonne befand sich immer noch im Gleis und wurde von den Beamten herausgeholt. Ein Zeuge gab an, dass der Mann zuvor bereits am U-Bahnsteig einen Betonblock (der Fuß eines Bauzaunes) auf die U-Bahngleise geworfen hat. Bei einer Nachschau konnte der zerbrochene Stein noch im Gleis festgestellt werden. Den in München wohnhaften Togolesen brachten die Beamten für weitere Maßnahmen zur Wache. Aufgrund seiner Aggressivität wurde er zunächst in einer Gewahrsamszelle untergebracht. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung ein. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme sowie eine Haftrichtervorführung für den Folgetag (1. Februar) an. Beide Sachverhalte konnten von den Videokameras am Bahnsteig aufgezeichnet werden. Es kam zu Umleitungen, Ausfällen und Verspätungen im S-Bahnverkehr.

