Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5

Hirschberg: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten Fahrzeugen - Vollsperrung - PM2

BAB 5 / Hirschberg (ots)

Wie bereits berichtet kam es gegen 11.15 Uhr auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Norden, kurz vor der Anschlussstelle Hirschberg, zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Die 57-jahre Unfallverursacherin befuhr mit ihrem 61-jährigen Beifahrer in ihrem KIA die BAB 5 in Richtung Norden auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Beim Fahrstreifenwechsel nach links übersah sie den bereits dort fahrenden VW Sharan eines 51-Jährigen, welcher kurz davor war den KIA zu überholen. In dem Sharan befanden sich Fahrer, Beifahrerin sowie ein Kind. Dem Fahrzeugführer war es nicht mehr möglich, seinen Pkw rechtzeitig zu bremsen. In der Folge fuhr der VW dem KIA hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der KIA auf einen vor ihm fahrenden Fiat Punto aufgeschoben. Der VW Sharan drehte sich im weiteren Verlauf um 180 Grad und kam entgegengesetzt der eigentlichen Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der Fiat wurde aufgrund des Zusammenpralls ebenfalls gedreht und kam an der rechten Leitplanke zum Stillstand. Sowohl die 57-jährige Unfallverusacherin als auch ihr 61-jähriger Beifahrer sowie die Beifahrerin des 37-jährigen Punto-Fahrers wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die BAB 5 in Fahrtrichtung Norden von 11.15 Uhr bis ca. 12.20 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Ladenburg ausgeleitet. Seitens der Rettungskräfte waren ein Rettungshubschrauber sowie fünf Fahrzeuge der Feuerwehr Ladenburg, drei Rettungwägen und ein Notarzt im Einsatz. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Verkehrsgruppe BAB Seckenheim.

