POL-RE: Haltern am See: Zusammenstoß mit Radfahrerin - Korrektur Fahrtrichtung

An der Kreuzung Am Uferkastell/Schuchardtstraße sind am Donnerstagmorgen ein Autofahrer und eine Radfahrerin zusammengestoßen. Die 66-jährige Fahrradfahrerin aus Haltern am See wurde dabei verletzt.

Die Frau war - nach eigenen Angaben - mit ihrem Fahrrad auf der Schuchardtstraße unterwegs und wollte gegen 7.50 Uhr nach links in die Straße Am Uferkastell abbiegen. Dabei wurde sie von einem 41-jährigen Autofahrer erfasst, der auf der Straße Am Uferkastell fuhr. Die Frau wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweis: In der Ursprungsmeldung wurde die Unfallörtlichkeit/Fahrtrichtung anders dargestellt. Aus diesem Grund wurde die Meldung noch einmal korrigiert herausgegeben.

