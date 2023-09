Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Unfallflucht am Sportzentrum

Recklinghausen (ots)

Am Sportzentrum auf der Friedhofstraße hat es am Donnerstagabend eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein grauer Audi an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 19 Uhr und 21.20 Uhr Verdächtiges mitbekommen haben und Hinweise (unter Tel. 0800/2361 111) geben können.

