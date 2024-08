Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Unruhiger Sonntag für die Feuerwehr Wetter

Wetter (Ruhr) (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag rückten der Löschzug Alt-Wetter und die Löscheinheit Volmarstein zu einem Brandmeldealarm in die Ruhrstraße aus. Ein Trupp ging zur Erkundung des betroffenen Melders vor, konnte aber keinen Auslösegrund feststellen. Die Einsatzstelle wurde dann an der Sicherheitsbeauftragten der Firma übergeben. Kurze Zeit später wurde der Löschzug erneut alarmiert. In der Bismarckstraße sollte ein Papierkorb brennen. Als die Feuerwehr eintraf, hatten Anwohner den brennenden Mülleimer schon gelöscht. Die Feuerwehr konnte ohne tätig zu werden, wieder einrücken. Zu einem dritten Einsatz an diesem Sonntag wurde dann die Löscheinheit Grundschöttel alarmiert. In einer Grundschule hatten mehrere Rauchwarnmelder ausgelöst. Auch hier konnte kein Grund für die Auslösung ausgemacht werden. Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle an den zuständigen Sicherheitsdienst und konnte wieder einrücken.

