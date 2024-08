Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Radlader in Schieflage, Brandmeldealarm und Tragehilfe

Wetter (Ruhr) (ots)

Am Montagabend mussten die Einsatzkräfte der Löscheinheiten Grundschöttel und Alt-Wetter ausrücken, um einen in Schieflage geratenen Radlager zu sichern. Mittels einer Spillwinde wurde der Radlader vor weiterem Umstürzen gesichert. Mit dem Rüstwagen wurde er anschließend wieder auf festen Untergrund gezogen. Weitere Maßnahmen mussten seitens der Feuerwehr nicht ergriffen werden. Ebenfalls am Montagabend wurde der Löschzug 3 Wengern / Esborn zu einem Brandmeldealarm in einem Wengeraner Industriebetrieb alarmiert. Der eingesetzte Angriffstrupp ging zur Erkundung in den betroffenen Bereich vor. Dort war es wohl zu einem Temperaturanstieg gekommen und der Melder hat ausgelöst. Der Einsatz konnte nach einer knappen halben Stunde beendet werden. Am Dienstag musste dann die Löscheinheit Wengern sehr früh aufstehen. Um kurz nach 04:00 Uhr benötigte der Rettungsdienst Unterstützung um eine Patientin schnell aber schonend aus der Wohnung zum Rettungswagen zu transportieren.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell