POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Unbekannter bricht in Einfamilienhaus ein

Maulbronn (ots)

Noch unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Schmie eingedrungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 19:30 Uhr und Mittwoch, 10:00 Uhr zunächst, über den rückwärtigen Bereich des Hauses, gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Lienzinger Straße. Dort durchsuchten sie offenbar mehrere Räume nach Diebesgut.

Das erbeutete Diebesgut sowie der entstandene Sachschaden sind Gegenstand laufender Ermittlungen und können bislang nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

