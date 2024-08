POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mit über 2 Promille Alkohol am Steuer

Pforzheim (ots) - Heute kam es in einer Abschiebehafteinrichtung in Pforzheim zu einem Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursachenfeststellung aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde vor 11 Uhr ein Brand in der Abschiebenhafteinrichtung in der Pforzheimer Rohrstraße gemeldet. Dieser konnte seitens der herbeieilenden Feuerwehr Pforzheim ...

mehr