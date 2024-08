Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des PP Pforzheim - mutmaßlicher Exhibitionist in Untersuchungshaft

Mühlacker (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde nach umfangreichen Ermittlungen ein 39-Jähriger Mann aus dem Raum Enzkreis festgenommen, nachdem im Vorfeld ein Haftbefehl des Amtsgerichts Pforzheim erlassen wurde.

Seit Mitte März kam es in Mühlacker zu insgesamt 10 bislang bekannten Straftaten, bei denen ein unbekannter Mann sein Geschlechtsteil entblößte und auch zum Teil an diesem manipulierte. Dies geschah gegenüber Mädchen und jungen Frauen im Alter von 12 bis 32 Jahren.

Die Kriminalpolizei führte umfangreiche Ermittlungen durch, die zur Identifizierung des mutmaßlichen Tatverdächtigen führten. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim hat bei dem zuständigen Amtsgericht Pforzheim einen Haftbefehl angeregt. Nach dem Erlass wurde dieser am Mittwoch vollstreckt. Bei der Haftvorführung am Donnerstagnachmittag wurde der 39-Jährige vorgeführt und der Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, gegebenenfalls weitere Geschädigte, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Banu Kalay, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Christian Schwab, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell