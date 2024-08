POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand in einer Abschiebehafteinrichtung

Enzberg (ots) - Nach der Verletzung eines 22-Jährigen am Mittwochabend durch einen Hundebiss in Enzberg sucht die Polizeihundeführerstaffel Zeugen. Ein 22-Jähriger führte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gegen 22:15 Uhr in der Dr.-Simons-Straße in der Verlängerung zum Eisenbahntunnel seinen angeleinten Hund spazieren, als ein freilaufender Hund bellend auf ...

