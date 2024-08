Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis)Enzberg - Hund beißt Fußgänger - Polizei sucht Zeugen

Enzberg (ots)

Nach der Verletzung eines 22-Jährigen am Mittwochabend durch einen Hundebiss in Enzberg sucht die Polizeihundeführerstaffel Zeugen.

Ein 22-Jähriger führte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gegen 22:15 Uhr in der Dr.-Simons-Straße in der Verlängerung zum Eisenbahntunnel seinen angeleinten Hund spazieren, als ein freilaufender Hund bellend auf ihn zulief. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Kampf zwischen den beiden Hunden und dem 22-Jährigen, bis der Hundeführer schließlich von dem fremden Hund in den rechten Fuß gebissen wurde. In der Folge stürzte dieser und wurde von seinem Hund, der die Verfolgung zu dem freilaufenden Hund aufnahm, an seiner Leine mitgeschleift. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Bei dem fremden, freilaufenden Hund handelte es sich eventuell um einen Mischling, der Kniehöhe (ca. 40 bis 50 cm), einen schmalen Kopf, Hängeohren sowie langes, schwarzes Fell aufwies.

Die Ermittlungen hat die Polizeihundeführerstaffel übernommen und bittet, Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07231/12851-311 oder unter 07231/12581-0 zu melden.

Vanessa Jäck, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell