POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Wohnungseinbruch - Täter machten offenbar keine Beute

Althengstett (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus und durchsuchten mehrere Zimmer. Offenbar gelangte die Täterschaft über eine aufgehebelte Türe ins Innere des in der Friedrichhofstraße gelegene Wohnhaus. Im weiteren Verlauf wurde die Wohnung unerlaubt im Obergeschoss betreten. Dort durchwühlten die Eindringlinge Schränke und Schubladen, wodurch ein Hausbewohner im Dachgeschoss wach wurde. Die Unbekannten verließen daraufhin das Haus unerkannt in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Sachstand wurde nichts entwendet, es entstand aber Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

