Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Am Samstag, dem 02.03.2024, ereignet sich gegen 14:45 Uhr in der Süduferstraße in Höhe des dortigen Netto-Marktes eine Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin fährt aus der Ausfahrt des Netto-Parkplatzes heraus und übersieht hierbei einen auf dem Gehweg befindlichen jugendlichen Fahrradfahrer und kollidiert mit diesem. Durch den Unfall wird das Fahrrad des Jugendlichen beschädigt. Das Fahrzeug wird ebenfalls im Frontbereich beschädigt. Die Fahrerin steigt kurzzeitig aus, entfernt sich danach von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein rotes Kleinfahrzeug mit Neunkircher Kreiskennzeichen. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten, sich mit der Polizei Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

