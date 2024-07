Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche am Wochenende

Kreis Düren (ots)

In Niederzier und in Merzenich wurde am Wochenende in Einfamilienhäuser eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Abwesenheit der Bewohner eines Reihenhaues in der Grabenstraße in Huchem-Stammeln nutzten am Freitag (26.07.2024) zwischen 00:00 Uhr und 11:00 Uhr Einbrecher aus. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und durchwühlten auf der Suche nach Diebesgut mehrere Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Der oder die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

In der Nacht von Samstag (27.07.2024) auf Sonntag wurde ein Einfamilienhaus in der Kirchstraße in Golzheim Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter gelangten gewaltsam in das Innere des Hauses und entwendeten Schmuck. Sie entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen Samstag, 16:30 Uhr, und Sonntag, 00:25 Uhr, eingrenzen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell