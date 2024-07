Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rudolstadt (ots)

Am Samstag, gegen 13.30 Uhr, befuhr der 15-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades in Rudolstadt die B 85/88, Am Saaldamm. (Zweispurig) Der vor ihm fahrende dunkle PKW bremste plötzlich und unerwartet vor dem Krad ab, sodass der junge Mann nach links ausweichen wollte um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hier befand sich auf gleicher Höhe der 42-jährige Fahrer eines PKW. Es kam zwischen dem PKW und dem Krad zu einem Zusammenstoß, bei welchem sich der Jugendliche Verletzungen zuzog. Der Fahrer des dunklen PKW entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, von der Unfallstelle. Hinweise zu diesem Fahrzeug liegen vor, die Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Sollte es weitere Zeugen geben, die Angaben zur Sache machen können, werden diese gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0180458 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell