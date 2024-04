Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtragsmeldung: Brand eines Mehrfamilienhauses in Neuwied-Heddesdorf

Neuwied (ots)

Am 11.04.2024 kam es um 02:54 Uhr zur Meldung über den Ausbruch eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus mit drei Wohneinheiten in Neuwied-Heddesdorf. Bewohner konnten teilweise selbständig das Haus verlassen bzw. mit Hilfe der Polizei gerettet werden. Die leichtverletzten Personen wurden zwischenzeitlich aus dem Klinikum entlassen. Der schwerverletzte 39-jährige Mann ist im Krankenhaus verstorben. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe wird aktuellen Ermittlungen zufolge auf einen unteren sechsstelligen Euro-Bereich geschätzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Neuwied dauern in Bezug auf die Brandursache an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell