LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Langenorla (ots) - Am 10.07.2024, gegen 10.30 Uhr, lief eine 28-Jährige mit zwei Pferden die Ortsstraße in Langenorla in Richtung Kleindembach entlang. In der dortigen langgezogenen Kurve kam ihr unerwartet ein PKW entgegen. Dieser vollzog eine Vollbremsung. Aufgrund der nassen Fahrbahn wurde dadurch ein lautes Bremsgeräusch erzeugt, wodurch die Pferde erschraken und "durchgingen". Die Frau sowie eines der Tiere kamen dabei zu Fall, das andere Pferd flüchtete in den ...

mehr