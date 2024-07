Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Die Polizei sucht Zeugen

Langenorla (ots)

Am 10.07.2024, gegen 10.30 Uhr, lief eine 28-Jährige mit zwei Pferden die Ortsstraße in Langenorla in Richtung Kleindembach entlang. In der dortigen langgezogenen Kurve kam ihr unerwartet ein PKW entgegen. Dieser vollzog eine Vollbremsung. Aufgrund der nassen Fahrbahn wurde dadurch ein lautes Bremsgeräusch erzeugt, wodurch die Pferde erschraken und "durchgingen". Die Frau sowie eines der Tiere kamen dabei zu Fall, das andere Pferd flüchtete in den Wald. Unverletzt blieb die 28-Jährige, jedoch zogen sich beide Pferde bei der Flucht Verletzungen zu, welche tierärztlich behandelt werden mussten. Der bisher unbekannte Fahrer des PKW fuhr weiter. Zum Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um eine grau- bzw. hellblaufarbene Limousine älteren Baujahrs handeln könnte. Eventuell um einen Ford oder Chevrolet. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, insbesondere aber der Fahrer des PKW, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0178562 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

