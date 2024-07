Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter berauschenden Mitteln

Pößneck (ots)

Am Donnerstag, gegen 12.10 Uhr, beabsichtigten zwei Fahrzeugführer in Pößneck von einem Parkplatz auf die Saalfelder Straße aufzufahren. Da zeitgleich ein LKW in den Parkplatz einbiegen wollte, legte der 31-jährige Fahrer eines PKW den Rückwärtsgang ein um diesen Platz zu machen. Dabei beachtete er den hinter sich wartenden PKW einer 60-Jährigen nicht. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde keiner, jedoch verlief der Drogenvortest bei dem 31-Jährigen positiv. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

