Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Polizei war für die Sicherheit der Besucher des Stadtjubiläums im Einsatz

Warendorf (ots)

In großen Teilen friedlich und ohne nennenswerte Störungen verlief die Jubiläumfeier anlässlich des 800-jährigen Stadtjubiläums an den ersten beiden Veranstaltungstagen (7./8.6.2024). Auch bei den Veranstaltungen am Sonntagvormittag kam es zu keinen Problemen, bei denen die Polizei gefragt war. Die Stadt Beckum, der eingesetzte Sicherheitsdienst sowie die Polizei arbeiteten Hand in Hand, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Dennoch mussten die eingesetzten Streifenteams in einigen Fällen eingreifen.

1. Veranstaltungstag: Freitag, 7.6.2024/8.6.2024

Gegen 21.00 Uhr trafen zwei sich kennende Männer auf dem Marktplatz aufeinander, die sich nicht wohlgesonnen sind. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Neubeckumern. In Folge wurden sowohl der 25-Jährige als auch sein 27-Jährigen Widersacher leicht verletzt.

Gegen 2.05 Uhr rempelte ein 33-Jähriger auf der Weststraße jemanden an und entschuldigte sich. Dennoch kamen etwa sechs Personen auf ihn zu und schlugen ihn unvermittelt. Dabei wurde der Mann verletzt. Rettungskräfte brachten den Hertener zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Zu den Tatverdächtigen liegen nur vage Hinweise vor. Sie sollen unter 20 Jahre alt sein und schwarze Haare haben.

2. Veranstaltungstag: Samstag, 8.6.2024/9.6.2024

Gegen 18.00 Uhr zeigte eine Beckumerin den Diebstahl ihres Portemonnaies an. Ein unbekannter hatte die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen, die auf dem Marktplatz über einem Stuhl hing.

Während ihres Streifengangs beobachteten Polizisten gegen 0.45 Uhr auf dem Veranstaltungsgelände im Bereich der Bühne auf dem Westenfeuermarkt, wie ein 29-jähriger Neubeckumer offensichtlich Betäubungsmittel verkaufen wollte. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Mann, der eine geringe Menge Cannabis bei sich hatte. Der Neubeckumer befand sich auf Hafturlaub, der nach Rücksprache mit der Justizvollzugsanstalt ab sofort beendet war. Daher wollten die Beamten den 29-Jährigen festnehmen. Der Mann versuchte zu flüchten, kam jedoch nicht weit. Das Cannabis wurde sichergestellt und der Neubeckumer der Justiz übergeben. Polizisten fertigen Ermittlungsverfahren gegen den 29-Jährigen, u. a. weil der die Einsatzkräfte mehrfach beleidigt und bedroht hat.

Gegen 0.55 Uhr meldete der Sicherheitsdienst eine Bedrohung im Bereich des Westparks, außerhalb des Veranstaltungsgeländes. Ein 32-Jähriger lief dort einen Schotterweg entlang, als ein 18-Jähriger auf ihn zukam. Der junge Ahlener soll den Beckumer bedroht haben, dabei soll ein Messer eine Rolle gespielt haben.

Der Sicherheitsdienst griff gegen 1.50 Uhr im Bereich Alleestraße/Hammer Straße ein, als ein Unbekannter einen Beckumer anpöbelte. Der 30 bis 32 Jahre alter Täter schlug den 44-Jährigen und verletzte ihn leicht. Anschließend flüchtete der 1,75 Meter große Tatverdächtige, der eine runde Brille, ein weißes Langarm-T-Shirt und eine schwarze Hose trug.

3. Veranstaltungstag: Sontag, 9.2.2024 bis 13.00 Uhr

Sowohl der Umzug der Schützen als auch das Stadtfest verlief bislang ohne besondere Vorkommnisse, bei denen die Polizei gefragt war.

Hinweise zu gesuchten Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummre: 02521/911-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell