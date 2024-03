Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu viel ist zu viel

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am gestrigen Samstag rückten Beamte des Inspektionsdienstes Gotha gegen 15.30 Uhr zur Aufnahme eines Ladendiebstahls zu einem Baumarkt in der Salzgitterstraße aus. Dort hatte ein 22-Jähriger Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 850 Euro in seinem Rucksack verstaut. Diese wollte er entwenden, wurde jedoch dabei von Mitarbeitern davon abgehalten. Circa 3,5 Stunden später versuchte der junge Mann in einem Geschäft in der Gartenstraße erneut sein Glück, wurde aber auch dort bei der Diebstahlshandlung von Waren im Wert von ca. 55 Euro erwischt. Als eine 36-jährige Verkäuferin den 21-Jährigen auf seine Tat ansprach, ging er diese körperlich an, konnte aber durch weitere Zeugen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Es folgte eine vorläufige Festnahme. Im Laufe des Tages wird über eine evtl. Haftprüfung vor einem Richter wegen verschiedener Delike (u.a. Ladendiebstahl, Räuberischer Ladendiebstahl, Beleidigung) durch die zuständige Staatsanwaltschaft entschieden. (av)

