LPI-GTH: Aufhebung Vermisstenfahndung

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Gegen 03.30 Uhr wurde der Polizei am Samstag der Brand einer Gartenhütte in der Weimarer Straße gemeldet. Die daraufhin beauftragte Feuerwehr konnte den Brand im Anschluss löschen, so dass im Tagesverlauf die Kriminalpolizei Gotha die Ermittlungen zur Brandursache durchführt. Die bis dato geschätzte Schadenssumme wird mit ca. 5.000 Euro angegeben. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

