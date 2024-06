Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Abbiegeunfall zwischen Pedelecfahrer und Autofahrer

Warendorf (ots)

Am Samstag, 8.6.2024, kam es gegen 22.00 Uhr in Ahlen zu einem Abbiegeunfall zwischen einem Pedelecfahrer und Autofahrer. Ein 36-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die August-Kirchner-Straße und bog nach rechts auf die Straße In der Boltenbrede ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 23-jährigen Pedelecfahrer. Dieser befuhr den Radweg der August-Kirchner-Straße und passierte die Einmündung. Der Bielefelder stürzte zunächst auf die Motorhaube des Pkws und dann auf die Straße. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 1.900 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell