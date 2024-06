Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Platzverweis nicht nachgekommen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 8.6.2024 belästigte ein Warendorfer zur Mittagszeit mehrere Kinder in der Warendorfer Innenstadt. Er folgte ihnen in einen Drogeriemarkt, wo die Erziehungsberechtigte ihn aufforderte, das zu unterlassen. Die Polizei wurde hinzugezogen, die dem Mann einen Platzverweis für den Innenstadtbereich erteilte. Als er am Abend erneut auffällig wurde, nahmen Polizisten den 60-Jährigen zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell