POL-DN: Frontalzusammenstoß auf der B56: Zwei Personen verletzt

Hürtgenwald (ots) - Am Donnerstag (25.07.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L218 in Hürtgenwald. Ein 37-jähriger Motorradfahrer aus Wuppertal wurde dabei leicht verletzt. Um 15:40 Uhr befuhr Motorradfahrer die L 218 von der Straße "Germeter" kommend in Fahrtrichtung "Im Unterdorf". In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte aus und stürzte. Der Mann wurde vor Ort medizinisch ...

