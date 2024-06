Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Motorradfahrer schwer verletzt Zusammenstoß mit Auto

Hörstel (ots)

Am Sonntag (23.06.) hat sich gegen 13.15 Uhr auf der Ostenwalder Straße im Bereich des Ortsausgangs von Hörstel ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 26-jähriger Ibbenbürener fuhr mit seinem Motorrad in Richtung Ostenwalde. Kurz nach dem Ortsausgang Hörstel ist eine Rechtskurve. Hier fuhr zum Unfallzeitpunkt eine 57-Jährige mit ihrem Volvo in Richtung Hörstel. In der Rechtskurve kam der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Volvo zusammen. Die Ibbenbürenerin versuchte noch auszuweichen und fuhr in einen Graben; sie blieb aber unverletzt. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Straße war für rund drei Stunden für die Unfallaufnahme gesperrt. Nach der Reinigung der Fahrbahn wurde sie wieder freigegeben. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

