Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Diebstahl von drei Außenbordmotoren aus einem Warener Wassersportverein - Zeugen gesucht

Waldeck (ots)

Am 12.02.2024 wurde der Wasserschutzpolizei Waren mitgeteilt, dass von einem Wassersport-Vereinsgelände in der Nähe des Campingplatzes Kamerun in Waren drei Außenbordmotoren entwendet worden sind. Derzeit noch unbekannte Täter sind augenscheinlich in den letzten beiden Wochen in das umzäunte Gelände eingedrungen und haben von drei Sportbooten die Außenbordmotoren gestohlen. Bei den entwendeten Motoren handelt es sich um zwei Suzuki-Motoren (5 PS und 90 PS) sowie einen Selva-Motor (15 PS). Der Gesamtschaden wird auf 14.600,-EUR geschätzt. Die Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Waren nahm eine Strafanzeige auf, hat die Ermittlungen zum Tathergang eingeleitet und die sofortige Fahndung nach den Motoren veranlasst. Kriminaltechnische Untersuchungen wurden durch den Kriminaldauerdient (KDD) Neubrandenburg durchgeführt und erste Spuren gesichert. Zweckdienliche Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Wasserschutzpolizei unter der Telefonnummer 03991/7473-0, jede Polizeidienststelle bzw. die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell