Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Eigentümer eines Pedelecs gesucht

Steinfurt (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt haben Polizeibeamte am Mittwoch (05.06.) einen Mann an der Altenberger Straße in Borghorst kontrolliert, der vermutlich mit einem gestohlenen Pedelec unterwegs war.

An dem Rad war das Schloss aufgebrochen. Da der Mann keine schlüssigen Angaben über die Herkunft des Rades machen konnte, gehen die Beamten davon aus, dass es sich um Diebesgut handelt. Sie stellten das Pedelec der Marke Prophete, Modell Geniesser EMC500, sicher.

Die bisherigen Ermittlungen zum Eigentümer waren erfolglos. Deshalb bittet die Polizei nun den Eigentümer oder Personen, die diesen kennen, sich bei der Polizei in Steinfurt zu melden, Telefon 02551/15-4115.

