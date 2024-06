Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Rheine (ots)

Nach einem Diebstahl im Februar sucht die Polizei jetzt mit Fotos im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach der Tatverdächtigen.

Einem Mann ist im Bahnhof in Rheine am Sonntag (18.02.2024) das Portemonnaie entwendet worden. Anschließend wurde mit der Bankkarte, die sich darin befand, unter anderem Geld an Automaten abgehoben.

Die bisherigen Ermittlungen führten noch nicht zum Erfolg. Deshalb bitte die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Im Fahndungsportal sind dazu Fotos der Tatverdächtigen veröffentlicht. Wer Angaben zu der Frau machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Hier geht´s zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/138529

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell