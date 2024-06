POL-ST: Ochtrup, 18-Jähriger bei Wildunfall leicht verletzt

Rheine (ots) - Am Montag (17.06.) sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen 01.30 Uhr und 12.00 Uhr in ein Restaurant am Heiliggeistplatz eingestiegen und haben Bargeld entwendet. Die Täter schlugen nach ersten Erkenntnissen eine Scheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Aus einem Büro entwendeten die Täter einen Tresor mit einem mittleren vierstelligen Bargeldbetrag. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um ...

