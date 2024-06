Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrer eines Motorrollers bei Unfall schwer verletzt

Rheine (ots)

Am Mittwoch (19.06.) ist es auf der Kreuzung Osnabrücker Straße / Carl-Zeiss-Straße / Am Disselberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 62-jähriger Mann aus Neuenkirchen schwer verletzt.

Ein 20-jähriger Mann aus Recke fuhr gegen 05.50 Uhr auf der Straße Am Disselberg und wollte im Kreuzungsbereich die Osnabrücker Straße passieren, um auf der Carl-Zeiss-Straße weiter zu fahren. Dabei übersah er nach ersten Ermittlungen den 62-Jährigen, der mit einem Motorroller auf der Osnabrücker Straße in Fahrtrichtung Hörstel fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, der Recker stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von geschätzt etwa 12.000 Euro.

