POL-DN: Im August geht es weiter: Neue Termine für Pedelec-Trainings

Kreis Düren

Im August stehen die nächsten Termine für die kostenlosen Pedelec-Trainings der Polizei Düren an.

Das Angebot richtet sich an alle, die ihre Fähigkeiten im sicheren Umgang mit ihrem Pedelec verbessern möchten. In einem informativen Theorie-Teil erhalten die Teilnehmenden zunächst wertvolle Tipps und können diese anschließend direkt im praktischen Training mit unseren Verkehrsexpertinnen anwenden.

Die nächsten Pedelec-Trainings finden am 20. August 2024 ab 14 Uhr in Kreuzau, am 22. August 2024 ebenfalls ab 14 Uhr in Jülich und am 29. August 2024 ab 10 Uhr in Düren statt.

Anmeldungen für die anderthalbstündigen Trainings sind ab sofort möglich. Bitte wenden Sie sich telefonisch unter der Rufnummer 02421 949-5313 oder per Email an VUPO.Dueren@polizei.nrw.de an die Verkehrssicherheitsberaterinnen. Nach der Anmeldung erhalten Sie genaue Informationen zum Treffpunkt.

Wichtig: Teilnehmende sollten ihr eigenes Pedelec mitbringen und während der praktischen Fahrübungen einen Helm tragen.

