POL-DN: Einbruch in Nagelstudio

Düren (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein 55-jähriger Mann in einem Parkhaus in der Fritz-Erler-Straße ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen. Der Geschädigte, derzeit ohne festen Wohnsitz, hielt sich in der Nacht zum Donnerstag (25.07.2024) in dem Parkhaus auf. Gegen 01:45 Uhr wurde er dort von zwei unbekannten Männern angesprochen, ob er Tabak und zwei Euro für sie habe. Als der Geschädigte dies ...

mehr