POL-GG: 8-jähriger Junge bei Verkehrsunfall verletzt

Riedstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (28.6.) im Stadtteil Erfelden wurde ein 8-jähriger Junge verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 13 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und gaben an, dass ein Traktor ein Kind angefahren hätte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Junge in der Bahnstraße mit seinem Fahrrad auf dem Bürgersteig unterwegs gewesen sein. Der Junge wollte einer Mülltonne auf dem Gehweg ausweichen und stürzte hierbei auf die Fahrbahn, wo ihn der Traktor eines 45 Jahre alten Mannes erfasste. Mehrer Zeugen schilderten unabhängig voneinander den selben Unfallhergang. Die Eltern des 8-Jährigen waren bei der Unfallaufnahme vor Ort. Mit Verletzungen am Fuß und am Arm kam der 8-Jährige in ein Krankenhaus.

