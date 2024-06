Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Einbruch in Bistro

Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots)

Am Donnerstag (27.6), gegen 1 Uhr, drangen zwei bislang unbekannte Täter in ein Bistro in der Zeppelinstraße ein.

Die Einbrecher hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang zum Inneren des Geschäfts. Dort brachen sie insgesamt drei Spielautomaten und einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten unter anderem Bargeld, Kaffee und Zigaretten. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden sowie der Wert des gestohlenen Gutes belaufen sich auf mehrere tausend Euro.

Während der Tat zeichnete eine Überwachungskamera die beiden männlichen Täter auf. Das Kriminalkommissariat 42 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der Beute geben können, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

