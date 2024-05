Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0294 --Motorradfahrer schwer verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Utbremen, Bundesstraße 6 Zeit: 26.05.24, 1.40 Uhr

Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer verlor in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in Utbremen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Schutzplanke. Der Heranwachsende wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 19-Jährige befuhr die Bundesstraße 6 in Fahrtrichtung A 27. In einer Kurve im "Nord-West-Knoten" verlor er die Kontrolle und kollidierte mit dem Kopf gegen eine Schutzplanke. Ein Rettungswagen brachte den Mann umgehend ins Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell