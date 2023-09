Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gescheiterter Einbruch

Kaiserslautern (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in ein Vereinshaus in der Straße "Kniebrech" kam es zwischen Sonntagabend und Mittwochvormittag. Die Polizei stellte vor Ort eine kreisrunde Beschädigung an der Tür zum Getränkelager fest. Der Täter hatte es scheinbar auf die Getränke abgesehen. In das Lager des Vereinsheim einzudringen, schaffte der Unbekannte nicht. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs auf. Sollten Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern unter 0631 3690. |Lkh

