POL-H: Zeugenaufruf: BMW und VW liefern sich Samstagnacht Rennen in Hannover-Vahrenwald - Polizeibeamter beinahe angefahren

In der Samstagnacht, 05.02.2023, haben sich zwei Fahrzeuge auf der Vahrenwalder Straße ein Rennen geliefert. Als ein Polizeibeamter diese anhalten wollte, beschleunigte einer der Wagen und verfehlte den Beamten nur knapp. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen des zentralen Verkehrsdienstes Hannover befuhren ein blauer BMW M 550d und ein schwarzer VW Golf gegen 01:00 Uhr die Vahrenwalder Straße in Richtung stadtauswärts. Auf gerader Strecke lieferten sie sich ein Rennen, bei dem in der Spitze eine Geschwindigkeit von über 100 km/h bei erlaubten 50 erreicht wurde. Wegen einer roten Ampel und dort wartenden anderen Pkw mussten die beiden Fahrzeuge ebenfalls verkehrsbedingt halten.

Eine zivile Polizeistreife hatte den Vorfall beobachtet und signalisierte mittels Blaulicht anzuhalten. Dazu stieg ein Beamter aus dem Fahrzeug und stellte sich vor die Autos, um ihnen zu deuten, an den rechten Fahrbahnrand zu fahren. Daraufhin beschleunigte der BMW bei erster Gelegenheit, fuhr an dem Beamten vorbei und floh in Richtung stadtauswärts vor der Polizei. Der VW beschleunigte ebenfalls, hielt jedoch auf den ausgestiegenen Beamten zu. Nur durch schnelles Zurückweichen konnte der Polizist verhindern, dass ihn der Golf anfuhr. Letzterer flüchtete ebenfalls in Richtung Norden. Eine anschließende Fahndung verlief erfolglos. Die beiden Fahrzeugführer konnten bislang nicht zweifelsfrei ermittelt werden. Die Polizei ermittelt wegen tätlichem Angriff auf Vollzugsbeamte und verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen zum Vorfall. Personen, die Hinweise zur Situation oder den Identitäten der Fahrer geben können, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Telefonnummer 0511 109-3115 nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt Hinweise entgegen. /desch, ms

