POL-HB: Nr.: 0293 --Verdächtige Personen in der Neustadt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Loriotplatz Zeit: 25.05.24, 14.50 Uhr Ein 20 Jahre alter Mann stach am Samstagnachmittag mit einem Messer in der Bremer Innenstadt auf einen 18-Jährigen ein. Die Polizei Bremen nahm den Angreifer fest, das Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden miteinander bekannten Männer trafen sich am Loriotplatz. Hier ...

