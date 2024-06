Weiterstadt (ots) - Am Donnerstag (27.6), gegen 1 Uhr, drangen zwei bislang unbekannte Täter in ein Bistro in der Zeppelinstraße ein. Die Einbrecher hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang zum Inneren des Geschäfts. Dort brachen sie insgesamt drei Spielautomaten und einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten unter anderem Bargeld, Kaffee und Zigaretten. Der durch den Einbruch entstandene ...

