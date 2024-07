Polizei Düren

POL-DN: Raub in Parkhaus -Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein 55-jähriger Mann in einem Parkhaus in der Fritz-Erler-Straße ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Geschädigte, derzeit ohne festen Wohnsitz, hielt sich in der Nacht zum Donnerstag (25.07.2024) in dem Parkhaus auf. Gegen 01:45 Uhr wurde er dort von zwei unbekannten Männern angesprochen, ob er Tabak und zwei Euro für sie habe. Als der Geschädigte dies verneinte, schubste ihn einer der beiden Männer und entwendete sein Geld und seinen Tabak.

Im Anschluss traten beide auf den Mann ein und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 55-Jährige wurde bei dem Raub leicht verletzt.

Der Geschädigte kann die beiden Täter wie folgt beschreiben:

Täter 1:

- ca. 160-168cm groß - schwarze Kleidung - Basecap

Täter 2:

- ca. 190cm groß - schmale Statur - weiße Kleidung - weiße Basecap

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell