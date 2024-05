POL-F: 240512 - 0500 Frankfurt - Westend: Jugendliche im Holzhausenpark ausgeraubt - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) - (yi) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Donnerstag (09. Mai 2024) einen 25-Jährigen im Bereich des Eisernen Stegs fest. Dieser versuchte zuvor eine Uhr zu stehlen. Der 26-Jährige ging in Begleitung seines Bruders spazieren. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Tatverdächtige von hinten an den Geschädigten herangetreten und habe versucht dessen Uhr ...

