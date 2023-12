Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl von Geldbeutel - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwoch begab sich eine 75-jährige Seniorin um 10.55 Uhr an einen Parkautomaten um sich ein Parkticket zu kaufen, hierzu hielt sie ihre Geldbörse in der Hand. Ein bislang unbekannter Täter gesellte sich zu der Seniorin und bat sie um Hilfe beim Kauf eines Parktickets. Während die Seniorin dem Mann erklärte, wie der Parkscheinautomat zu bedienen ist, ergriff der Mann die Geldbörse und rannte in unbekannte Richtung davon. Im Anschluss benutzte der Mann dann die Bankkarte der Seniorin und verfügte über mehrere tausend Euro im niedrigen Bereich.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

- Ca. 165 cm groß; - Korpulente, dickliche und ungepflegte Erscheinung; - Breites Gesicht; - Braune kurze Haare; - Beige Hose, brauner Pullover; - Osteuropäischer Akzent

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Mann oder der Tat machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Tel.-Nr.: 0621/174-3310 zu melden.

