POL-DN: Alleinunfall auf der L218: Motorradfahrer leicht verletzt

Düren (ots) - Derzeit noch Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch (24.07.2024) in ein Nagelstudio in der Dürener Wirtelstraße ein. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit zwischen 03:06 Uhr und 06:26 Uhr drangen die Täter durch eine Tür in das Innere des Geschäfts. Hier durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten unter anderem einen niedrigen, dreistelligen Eurobetrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche ...

