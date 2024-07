Polizei Düren

POL-DN: AirPods geraubt

Aldenhoven (ots)

Am 27.07.2024, gegen 01:20 Uhr, kam es in Aldenhoven zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 17-jährigen Jugendlichen. Eine männliche Person sprach den Jugendlichen auf einem Parkplatz an der Straße Am Alten Bahnhof an und ergriff ihn direkt an seiner Warnweste. Dabei hielt er ihm eine Waffe an die Brust und forderte ihn auf Geld oder Karten herauszugeben. Der Jugendliche hatte nichts von den geforderten Dingen dabei und übergab lediglich seine "AirPods" dem Täter. Der Täter flüchtete daraufhin mit seiner Beute in Richtung Niedermerzer Straße. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - circa 35-45 Jahre alt - circa 180 cm - 185 cm groß - Sturmhaube - Handschuhe - schwarze Bekleidung

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Hinweise bitte an die Polizei Düren unter 02421949-0

