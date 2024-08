Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Kontrolle verloren: Fahrzeug landet auf Dach

Nagold (ots)

Die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat am späten Donnerstagabend ein 18-jähriger VW-Fahrer auf der Landesstraße 362.

Der VW-Fahrer befuhr gegen 23:20 Uhr die Landesstraße 362 von Nagold kommend in Richtung Rohrdorf, als er in einer Linkskurve aus noch nicht näher bekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der VW geriet nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinab und überschlug sich hierbei mehrfach, bis er schlussendlich auf dem Dach zum Liegen kam. Ein im Fahrzeug befindlicher 18-jährigen Beifahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Der 18-jährige Fahrer sowie ein weiterer 18-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Simone Unger, Pressestell

