POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis im Bereich der B 268 zwischen Lebach und Schmelz

66822 Lebach (ots)

In der Nacht von Freitag, den 31.05.2024, auf Samstag, den 01.06.2024, lieh sich ein 15-Jähriger aus der Gemeinde Schmelz unerlaubter Weise und ohne deren Kenntnis, den Pkw seiner Oma und führte diesen im öffentlichen Straßenverkehr. Im Verlauf seiner Fahrt kam es zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr im Bereich Tanneck, also auf der B 268, zwischen den Ortslagen Lebach und Schmelz, in Höhe der Einmündung zur Verlängerung der Trierer Straße, zur Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Bei dem Fahrzeug seines Unfallgegners handelte es sich vermutlich um einen weißen Transporter. Im Anschluss an das Unfallgeschehen verließen beide Fahrzeugführer die Unfallörtlichkeit. Die Tat wurde im Nachgang durch Angehörige des 15-Jährigen bei der Polizei gemeldet.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach telefonisch unter der Rufnummer 06881-5050 oder via E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

