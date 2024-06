Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 141 zwischen Saarwellingen und Schwarzenholz

Saarwellingen (ots)

Am Freitag, den 31.05.24 gegen 23:30 Uhr kam es auf der L 141 zwischen Saarwellingen und Schwarzenholz zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Die 29-jährige Frau aus Schwarzenholz befuhr mit ihrem Ford Fiesta die L 141 aus Saarwellingen kommend in Fahrtrichtung Schwarzenholz. Ca. 250 m vor Ortseingang Schwarzenholz kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Totalschaden. Die L 141 war bis gegen 04:00 Uhr voll gesperrt.

